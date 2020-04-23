“Мрія” доставила в Украину 103 тонны медицинского груза

23.04.2020, 11:40, Новости дня

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрія” 23 апреля доставил в Украину 103 тонны медицинского груза, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Самолет, прилетевший из Китая, на аэродроме в Гостомеле встречал в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

“Наша “Мрія” привезла в Украину 12 млн масок – как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тыс. защитных очков для наших медиков. И больше 100 тыс. защитных костюмов – пятого уровня защиты”, – сообщил глава государства.

По словам президента конструкторского бюро “Антонов” Александра Донца, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны.

“Это торжественный момент для всех нас. Благополучно доставлен груз в Украину. Вес его 103 тонны. Под 1300 м³ груза по объему загружено сейчас в грузовой отсек”, – сказал Донец.

Также он отметил, что через неделю “Мрія” выполнит еще один рейс по заказу Украины.

Самолет Ан-225 “Мрія” стал шестым самолетом авиакомпании “Авиалинии Антонова”, которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, а 187 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,63 млн человек, более 183,4 тыс. из них скончались, а 713,7 тыс. выздоровели.

На счету “Мрії” более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и в Книге рекордов Гиннесса.