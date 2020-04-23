Брови из гречки: самоизолировавшиеся бьюти-блогеры придумали новый тренд
23.04.2020, 11:38, Новости дня
В соцсетях набирает обороты новый бьюти-тренд – брови из гречки. Должно быть, те, кто закупил слишком много крупы на период самоизлояции, устали ее есть и нашли ей новое применение.
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Мастерицы макияжа делятся секретами: гречку приклеивают к бровям на медицинский клей.
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В интернете уже даже появились видеоролики о том, как правильно сделать гречневые брови.
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Трудно сказать, станут ли брови из гречки мировым модным трендом, но, по крайней мере, бьюти-блогеры нашли, чем заняться в самоизоляции.
Для тех, кто не готов экспериментировать с гречкой, есть и другие флешмобы – например, "ИЗОизоляция", когда интернет-пользователи копируют картины известных художников, используя при это все, что под руку попадется.
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