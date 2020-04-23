Брови из гречки: самоизолировавшиеся бьюти-блогеры придумали новый тренд

23.04.2020, 11:38, Новости дня

В соцсетях набирает обороты новый бьюти-тренд – брови из гречки. Должно быть, те, кто закупил слишком много крупы на период самоизлояции, устали ее есть и нашли ей новое применение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от БРОВИ▪️ЛОКОНЫ▪️САМАРА (@kosulina_brows) 25 Мар 2020 в 1:53 PDT

Мастерицы макияжа делятся секретами: гречку приклеивают к бровям на медицинский клей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ЛИЗА ~ БРОВИ ~ МАГНИТОГОРСК (@lizaa_brows) 25 Мар 2020 в 7:04 PDT

В интернете уже даже появились видеоролики о том, как правильно сделать гречневые брови.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евлампия Халатовна (@chopopalo__) 31 Мар 2020 в 4:33 PDT

Трудно сказать, станут ли брови из гречки мировым модным трендом, но, по крайней мере, бьюти-блогеры нашли, чем заняться в самоизоляции.

Для тех, кто не готов экспериментировать с гречкой, есть и другие флешмобы – например, "ИЗОизоляция", когда интернет-пользователи копируют картины известных художников, используя при это все, что под руку попадется.