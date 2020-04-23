 

Япония готовится к цунами высотой 30 метров

23.04.2020, 11:38, Новости дня

Японские ученые смоделировали возможные последствия землетрясения магнитудой 9, которое может произойти у северо-восточного побережья страны.

Специалисты из национальных университетов проанализировали структуру океанского дна, а также следы цунами за последние 6 тысяч лет, и пришли к выводу, что высота цунами у северо-восточного побережья острова Хонсю и самого северного острова Хоккайдо может составить 29,7 метра. Исследования проводились по заданию правительства Японии, сообщает ТАСС.

11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги на побережье острова Хонсю произошло самое мощное в истории Японии землетрясение магнитудой 9. Подземные толчки вызвали цунами высотой местами более 40 метров. Жертвами стихии стали 18,4 тысячи человек. Цунами также спровоцировало аварию на АЭС "Фукусима-1". С тех пор на северо-востоке страны ведутся постоянные работы по укреплению побережья, чтобы защитить его от новых цунами.



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