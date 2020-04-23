“Роснефть” определилась с дивидендами за 2019 год

23.04.2020, 11:38, Новости дня

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 г. и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.

На дивиденды направят 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 г., сообщает "Роснефть". Закрытие реестра акционеров намечено на 15 июня.

Годовое собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 2 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, закроют 8 мая.

Дивиденд за первое полугодие 2019 г. составил 15,34 руб. на акцию. Таким образом, совокупный дивиденд за 2019 г. составит 33,41 руб. на акцию.

Общая сумма дивидендов за 2019 г. составит 354,1 млрд руб.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778 017 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб. каждая.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).