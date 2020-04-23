Мнение: Как российская армия сражается с коронавирусом
23.04.2020, 11:31, Разное
Вчера мне писали, что построенный за месяц инфекционный госпиталь на 500 коек – это «Москва», которая «не Россия». Что же, давайте посмотрим, что наши военные построили за тот же месяц за пределами МКАД. Вот краткий список из самого свежего (в скобках количество коек):
– Одинцово (100)
– Подольск (200)
– Нижнем Новгороде (60)
– Смоленск (60)
– Калининград (100)
– Пушкин Ленинградской области (60)
– Ростов-на-Дону (160)
– Севастополь (60)
– Волгоград (100)
– Новосибирск (160)
– Омск (100)
– Оренбург (60)
– Сосновый бор, Улан-Уде (60)
– Уссурийск (60)
– Петропавловск-Камчатский (60)
– Анастасьевк, Хабаровский край (200)
В этом перечне 1600 коек из тех 7500, которые армия подготовит к 15 мая для коронавирусных больных. Если госпитализация понадобится каждому 50-му заразившемуся, только армейских мощностей хватит на 375 тысяч человек.
Врачи, конечно же, тоже в этих центрах будут. Цитирую:
https://www.spb.kp.ru/daily/27120/4202864/
Вся страна знает о темпах строительства военными специалистами 16 инфекционных центров. Армией уже подготовлены 4,9 тыс. койко-мест для приема больных коронавирусом, а к 15 мая будут готовы 7,5 тыс. оборудованных мест и 5’200 военных медиков для их обслуживания. Более того, при необходимости будут сформированы 6 инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.
Если в других странах армия занята преимущественно принуждением к карантину несознательных граждан, то в России Владимир Путин приказал Сергею Шойгу сражаться непосредственно с вирусом. Военные строят больницы, лечат силами военных врачей больных, дезинфицируют опасные места типа вокзалов и корпусов стратегически важных предприятий.
У нашей армии есть, к примеру, вот такие агрегаты:
https://www.youtube.com/watch?v=1KnKG23C5AI
Их готовили, скажем так, для других случаев, но и против ковида они тоже замечательно действуют: время обработки одного автомобиля занимает около 30 секунд. Излишне пояснять, что противогазы и прочая защитная техника у российских военных также в достаточном количестве припасены.
Вирусу нужно время, чтобы размножиться в организме, и всё то время, которое вирус размножается, больной вырабатывает иммунитет. Это значит, что очень важно проводить массированную дезинфекцию. Даже если где-то останутся следы вируса, достаточные, чтобы кого-нибудь заразить, такие заражения будут протекать по большей части в лёгких формах.
Есть большая разница, хапнуть сразу крупную дозу вируса, или получить какое-то небольшое количество. Когда вирус задевает больного «по касательной», больной получает в гонках с болезнью фору в несколько дней, и когда вируса в организме становится по-настоящему много, иммунитет уже начинает активно с ним бороться.
Кроме госпиталей военные развернули ещё и около 20 лабораторных центров для взятия анализов на коронавирус. С их помощью тестируют не только гражданских, но и самих военнослужащих.
Разумеется, всё это появилось не за один день — наша армия давно готовится к борьбе против самых разнообразных врагов, в том числе против бактериологического оружия, разновидностью которого можно считать имеющий естественное происхождение коронавирус. Так, ещё в 2019 году военнослужащих полностью охватили углублённым медицинским обследованием: для этого потребовались и врачи, и медцентры, и оборудование, и проработка организационных процессов.
Теперь наша с вами основная задача — не повторить американский сценарий, и не позволить количеству заразившихся приблизиться к одному миллиону человек. Особенно это касается москвичей и жителей других крупных городов. Во многих регионах России заболевших пока мало, поэтому для каждого региона действуют свои требования к изоляции: где надо — жёстче, где надо — мягче. Главное сейчас, чтобы мы все выполняли рекомендации врачей. Когда люди сами сражаются с бедой единым фронтом, решается любая проблема. Если у нас хватит терпения, если мы будем достаточно последовательны и ответственны, инфекция будет относительно быстро побеждена.
Источник: Место для дискуссий
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