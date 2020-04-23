Мнение: Как российская армия сражается с коронавирусом

23.04.2020, 11:31, Разное

Вчера мне писали, что построенный за месяц инфекционный госпиталь на 500 коек – это «Москва», которая «не Россия». Что же, давайте посмотрим, что наши военные построили за тот же месяц за пределами МКАД. Вот краткий список из самого свежего (в скобках количество коек):

– Одинцово (100)

– Подольск (200)

– Нижнем Новгороде (60)

– Смоленск (60)

– Калининград (100)

– Пушкин Ленинградской области (60)

– Ростов-на-Дону (160)

– Севастополь (60)

– Волгоград (100)

– Новосибирск (160)

– Омск (100)

– Оренбург (60)

– Сосновый бор, Улан-Уде (60)

– Уссурийск (60)

– Петропавловск-Камчатский (60)

– Анастасьевк, Хабаровский край (200)

В этом перечне 1600 коек из тех 7500, которые армия подготовит к 15 мая для коронавирусных больных. Если госпитализация понадобится каждому 50-му заразившемуся, только армейских мощностей хватит на 375 тысяч человек.

Врачи, конечно же, тоже в этих центрах будут. Цитирую:

https://www.spb.kp.ru/daily/27120/4202864/

Вся страна знает о темпах строительства военными специалистами 16 инфекционных центров. Армией уже подготовлены 4,9 тыс. койко-мест для приема больных коронавирусом, а к 15 мая будут готовы 7,5 тыс. оборудованных мест и 5’200 военных медиков для их обслуживания. Более того, при необходимости будут сформированы 6 инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.

Если в других странах армия занята преимущественно принуждением к карантину несознательных граждан, то в России Владимир Путин приказал Сергею Шойгу сражаться непосредственно с вирусом. Военные строят больницы, лечат силами военных врачей больных, дезинфицируют опасные места типа вокзалов и корпусов стратегически важных предприятий.

У нашей армии есть, к примеру, вот такие агрегаты:

https://www.youtube.com/watch?v=1KnKG23C5AI

Их готовили, скажем так, для других случаев, но и против ковида они тоже замечательно действуют: время обработки одного автомобиля занимает около 30 секунд. Излишне пояснять, что противогазы и прочая защитная техника у российских военных также в достаточном количестве припасены.

Вирусу нужно время, чтобы размножиться в организме, и всё то время, которое вирус размножается, больной вырабатывает иммунитет. Это значит, что очень важно проводить массированную дезинфекцию. Даже если где-то останутся следы вируса, достаточные, чтобы кого-нибудь заразить, такие заражения будут протекать по большей части в лёгких формах.

Есть большая разница, хапнуть сразу крупную дозу вируса, или получить какое-то небольшое количество. Когда вирус задевает больного «по касательной», больной получает в гонках с болезнью фору в несколько дней, и когда вируса в организме становится по-настоящему много, иммунитет уже начинает активно с ним бороться.

Кроме госпиталей военные развернули ещё и около 20 лабораторных центров для взятия анализов на коронавирус. С их помощью тестируют не только гражданских, но и самих военнослужащих.

Разумеется, всё это появилось не за один день — наша армия давно готовится к борьбе против самых разнообразных врагов, в том числе против бактериологического оружия, разновидностью которого можно считать имеющий естественное происхождение коронавирус. Так, ещё в 2019 году военнослужащих полностью охватили углублённым медицинским обследованием: для этого потребовались и врачи, и медцентры, и оборудование, и проработка организационных процессов.

Теперь наша с вами основная задача — не повторить американский сценарий, и не позволить количеству заразившихся приблизиться к одному миллиону человек. Особенно это касается москвичей и жителей других крупных городов. Во многих регионах России заболевших пока мало, поэтому для каждого региона действуют свои требования к изоляции: где надо — жёстче, где надо — мягче. Главное сейчас, чтобы мы все выполняли рекомендации врачей. Когда люди сами сражаются с бедой единым фронтом, решается любая проблема. Если у нас хватит терпения, если мы будем достаточно последовательны и ответственны, инфекция будет относительно быстро побеждена.