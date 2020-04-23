Россия собралась продать машин на базе «Бумеранга» на 1 млрд долларов

23.04.2020, 11:30, Новости дня

Россия начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг», предварительная оценка их продаж – около 1 млрд долларов, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начал продвижение на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг» разработки и производства ООО «Военно-промышленная компания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе, интерес к «Бумерангу» уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Мы оцениваем объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка 1 млрд. долларов», – сказал гендиректор.

Напомним, в начале апреля доработанные после предварительных испытаний БТР и БМП на шасси «Бумеранг» получили увеличенный корпус с улучшенной плавучестью, что позволило усилить броню машин при операциях на воде.