Успенская осталась одна после скандала с племянником

23.04.2020, 11:30, Разное

После разрыва отношений с единственной дочерью Любовь Успенская переживает новое потрясение. В этот раз со скандалом её покинул любимый племянник Ролан.

Певица узнала, что близкий человек разглашал подробности её личной жизни. Причем сообщал их представителям фан-клуба артистки. Перспектива вновь оказаться в центре внимания прессы очень не понравилась Любови Успенской. После выступления Татьяны Плаксиной с громкими обвинениями в адрес родной матери она столкнулась с предательством племянника.

Знаменитая тётя не только предоставила ему жилье, но и всячески проявляла свою заботу. Не так давно она рассказывала о том, что в условиях самоизоляции даже сама подстригла Ролана. «Получилось немного неровно, но с душой», — пояснила артистка о проделанной работе. Однако её старания не были оценены, а ведь стремясь обеспечить комфортабельные условия родственнику, она даже предоставила ему комнату своей дочери, за что та была в обиде на мать.

Комфортного проживания, на которое надеялась Успенская, не получилось, и Ролан вынужден был покинуть роскошный четырехэтажный особняк звезды в надежде уехать в США. Из-за пандемии многие страны закрыли свои границы, поэтому переезд на сегодняшний день тяжело реализовать.