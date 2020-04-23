В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование 17-летней падчерицы

23.04.2020, 11:30, Разное

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 17-летней падчерицы. Инцидент произошел в Калининском районе северной столицы России.

В полицию обратилась 43-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая рассказала, что ее ранее сидевший в тюрьме супруг в два часа ночи 8 апреля подверг насилию несовершеннолетнюю дочь, применив к ней физическую силу. До посещения матери работников МВД пострадавшая молчала о случившемся инциденте.

Подозреваемого задержали и доставили в Следственный комитет. На данный момент известно, что он в 1999-2010 годы семь раз отбывал наказание за грабежи, разбои, кражи и хранение запрещенных химических препаратов.

Стоит отметить, что в Невском районе Петербурга правоохранители занимаются поиском нескольких злоумышленников, которые похитили молодую женщину. Нападавшие были в черных масках, одним из них является житель Азербайджана.