СБ ООН рассмотрит резолюцию с призывом о всеобщем прекращении боевых действий

23.04.2020, 11:25, Новости дня

Совет Безопасности ООН приступил к работе над проектом резолюции, предложенной Тунисом и Францией, в котором содержится настоятельный призыв к «укреплению координации» и всеобщему прекращению боевых действий в конфликтах, фигурирующих в его повестке дня, в условиях пандемии коронавируса.

Трехстраничный проект резолюции, оказавшийся в распоряжении AFP, был передан 15 членам Совета Безопасности.

Проект «подчеркивает настоятельную необходимость координации между всеми странами» и «требует всеобщего и немедленного прекращения боевых действий во всех странах», которые стоят на повестке дня совета.

Он также призывает «все стороны вооруженных конфликтов немедленно сделать длительную гуманитарную паузу по крайней мере на 30 дней подряд».

Исключение делается для военных операций против «Исламского государства», «Аль-Кайды» и «Фронта ан-Нусра», а также всех террористических организаций, включенных в перечень Совета Безопасности.

Обсуждение проекта начнется вскоре после того, как члены совета дадут первые комментарии к тексту, сообщили дипломаты на условиях анонимности.

«Переговоров как таковых не будет», – сказал один дипломат, добавив, что голосование может состояться в начале следующей недели.

Решающий толчок к принятию документа может дать видеоконференция лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая, по сообщениям российских СМИ, может состояться в пятницу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в марте призвал к глобальному прекращению огня, в то время как мир борется с пандемией, вынуждающей большую часть человечества сидеть за закрытыми дверями.

Кризис, случающийся раз в столетие, усилил опасения миллионов людей из зон конфликтов, таких как Йемен и Афганистан, развивающихся стран, чьи системы здравоохранения уже перестали нормально функционировать из-за насилия и нищеты.

«Очень важно, чтобы Совет Безопасности высказал единодушную позицию в отношении нынешнего кризиса, охватившего весь мир», – заявил в среду пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы были бы очень признательны Совету Безопасности за его мощную позицию», – подчеркнул он.

Пункт проекта, касающийся Всемирной организации здравоохранения, остался незаполненным, и решение по нему будет принято в конце переговоров.

ВОЗ оказалась под огнем критики со стороны США, которые приостановили финансирование этого учреждения ООН в знак протеста против неправильной, по мнению Вашингтона, реакции на пандемию.