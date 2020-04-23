США выступили против «запугиваний со стороны Китая» в Южно-Китайском море

23.04.2020, 11:25, Новости дня

ВАШИНГТОН – Соединенные Штаты обвиняют Китай в том, что он воспользовался эпидемией COVID-19, чтобы повысить свою военную активность в районе Тайваня и Южно-Китайского моря.

«США решительно выступают против запугиваний со стороны Китая», – заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео накануне виртуального совещания США и АСЕАН на уровне министров иностранных дел.

«Мы также видим, что Компартия Китая оказывает военное давление на Тайвань и осуществляет принудительные действия в отношении своих соседей по Южно-Китайскому морю, вплоть до потопления вьетнамского рыболовного судна. Мы надеемся, что другие страны привлекут их к ответственности», – добавил Помпео на брифинге для прессы, за несколько часов до видеоконференции с министрами АСЕАН.

США и АСЕАН рассматривали возможность проведения саммита, посвященного укреплению связей в период, когда Китай продолжает расширять свое влияние в Юго-Восточной Азии. Диалог был запланирован на март, но позднее был отложен из-за вспышки коронавируса.

Предупреждение главы американской дипломатии прозвучало на фоне полетных операций США в Южно-Китайском море, которые начались в середине апреля.

По заявлениям Вашингтона, это демонстрирует «прочную семидесятилетнюю приверженность процветанию и безопасности Индо-Тихоокеанского региона».

После вспышки коронавируса Пекин объявил о создании новых «исследовательских станций» на наземных объектах в спорных водах, в том числе на военных базах, построенных на рифах Огненный Крест и Суби, а также о посадках специальных военных самолетов на рифе Огненный Крест, сообщил Госдепартамент.

Китайские официальные лица заявили, что любые попытки «отрицать суверенитет и интересы Китая в Южно-Китайском море», как и попытки «обеспечить выполнение незаконных притязаний» будут необоснованными и «обречены на провал».

Китай усиливает патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря. Поступают многочисленные сообщения о том, что на прошлой неделе китайский корабль прошел через спорные участки этой акватории.