Холдинг «РЖД» решил присоединиться к акции #МыВместе

23.04.2020, 11:16, Новости дня

Гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель РОСПРОФЖЕЛа Николай Никифоров обратились ко всем коллективам предприятий холдинга «РЖД» с просьбой перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе.

В обращении указывается, что в данный момент «весь мир противостоит беспрецедентной угрозе – распространению коронавирусной инфекции», которая «не знает границ и стучится в двери каждого дома, угрожая здоровью и нарушая привычный уклад жизни», говорится в сообщении на портале Gudok.ru.

«Трудно всем, однако сложнее всего представителям старшего поколения, людям с особыми потребностями и тем, кто находится на передней линии борьбы – врачам и медицинским работникам. Им нужна наша поддержка», – подчеркнули Белозеров и Никифоров.

Отмечается, что «сегодня как никогда мы все осознаем хрупкость и ценность человеческой жизни».

«Конечно, не каждый может стать волонтером, но у каждого есть возможность поддержать этих благородных людей, среди которых – наши коллеги и друзья, родные и близкие. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем работникам холдинга «Российские железные дороги» перечислить свой дневной заработок в пользу акции взаимопомощи #МыВместе. Пожертвовать на благое дело – это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего», – говорится в обращении.

Белозеров и Никифоров добавили, что «взаимовыручка и солидарность всегда отличали железнодорожников, помогая выстоять и победить в самые трудные моменты истории». Руководствуясь этим, члены правления и другие руководящие работники ОАО «РЖД» приняли решение отказаться от премии по итогам работы за первый квартал 2020 года».

«Это наш вклад в общее дело, в повышение устойчивости компании перед лицом коронавирусной угрозы. Мы обязательно победим ее, если сплотимся, проявим милосердие, благородство души и решимость бороться за жизнь и здоровье каждого человека», – подчеркивается в обращении.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Организаторами акции выступили ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах РФ работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты.

Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Ранее сообщалось, что руководители Росатома решили перечислить свою зарплату на борьбу с коронавирусом.