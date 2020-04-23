 

Китай оценил подход РФ к вопросу о происхождении COVID-19

23.04.2020, 11:16, Новости дня

Китай ценит объективный, рациональный и научный подход РФ к вопросу о происхождении COVID-19, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы обратили внимание на соответствующее заявление. Китай и РФ являются крупнейшими соседями друг для друга, наши страны связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху… РФ придерживается объективной, научной, справедливой и рациональной позиции касательно вопроса происхождения COVID-19, мы ценим это», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он подчеркнул, что с самого начала эпидемии COVID-19 РФ и Китай оказывали друг другу твердую поддержку, а тот факт, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин за один месяц дважды провели телефонный разговор, придал импульс для дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с COVID-19.

По его словам, происхождение вируса является научным вопросом, решать который должны ученые.

«Любые попытки политизировать вопрос происхождения коронавируса SARS-CoV-2 или же перекинуть вину на других – неприемлемы. Международное сообщество должно работать сообща, исходя из концепции единой судьбы человечества, и обеспечивать безопасность общественного здравоохранения во всем мире», – подчеркнул он.

Напомним, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы.



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