Мнение: Умнее ли ты художника-авангардиста? Проверь себя

23.04.2020, 11:10, Разное

Малевич, Кандинский, Пикассо… Тонкие знатоки законов оптики, или шарлатаны? Предлагаю проверить собственными силами, есть ли смысл в том, что они творили.

В прошлый четверг мы играли в отзеркаленные картины и угадывали правильные изначальные варианты. Кому-то помогло в угадывании то, что персонажи все-таки должны держать оружие в правых руках, кто-то рассчитал, что в классической живописи источник света всегда в одном углу прибит. Сегодня попробуем посложнее, чисто интуитивные вещи, на восприятие пропорций, равновесия, движения.

Итак, нефигуративное искусство, авангард. Правда ли, что это беспорядочно, нелогично наброшенные пятна и палки? Или наоборот, авторы занимаются крайне сложным оптическим манипулированием? Проверим опять отзеркаливанием: если это фигня, от от него ситуация не должна меняться.

Играем.

Не пытайтесь анализировать, выбирайте вариант на основании своих ощущений. Какова авторская задумка — правый или левый вариант? Пробуйте закрывать одну половину ладонью, потом другую, например, и сравнивать, что вам нравится больше.

1) Казимир Малевич. Супрематизм. (Supremus №58, желтое и черное). 1916 (ГРМ)



Правильный вариант — правый. С линиями, которые жизнерадостно вздымаются вверх. (И если вы подумали тут о чем-то пошлом, то вы правильно подумали, потому что искусство жизнеутверждающее — как раз о здоровом, о молодом, о бодром.

2) Ольга Розанова. "Шкаф с посудой. (Буфет с посудой)". 1915 (ГТГ)



Правильный вариант – правый. За счет большого белого пятна его правая, более выигрышная половина взлетает вверх.

3) Джакомо Балла. "Линия скорости", 1913 (Частная коллекция)



Правильный ответ – левый. Идея этой картины не во взлете, а в относительном покоее (поэтому круг по центру, а в отражении нисходящая диагональ это портит).

4) Жан Метценже. "Кофемолка, бокалы и банка для чая". Ок. 1914. (Кристис)



Правильный ответ — левый. В отраженном варианте все предметы сползают со стола.

5) Василий Кандинский. "Импровизация 209", 1917 (Красноярский музей искусств)



Правильный ответ – правая.

Эта картина (как и многие другие, тяготеющие к квадратному формату – про равновесие. Тут длинный "корабль" борется с короткой желтой "волной". В правильном варианте "волна" короткая, но сильная, ей хватает энергии упереться в "корабль" и удержать его (и сыграть в унисон с желтым "солнышком" в голубой обводке. В отзеркаленном варианте "волна" не борется, а просто палочка, наложенная сверху, и никакой игры с "солнышком" у нее не получается. (Вообще все картины Кандинского — это визуализация музыки. Эта мелодия хорошая, но немножко лиричная, на мой взгляд).

6) Джино Северини. "Танцовщица", 1915 (частная коллекция)



Правый ответ – левая. При отзеркаливании тетенька начинает заваливаться, и куда-то пропадает все кокетство.

7) Пабло Пикассо. "Арлекин". 1915. МоМА



Правильный ответ – левая. Тут опять все дело в удержании равновесия. Изображенное либо движется, летит (и тогда направление четкое, в ту или иную сторону). Либо стоит, и тогда нужно смотреть, сохраняется ли баланс.

Что вы поняли, играя в эту угадайку?

Стало ли понятней, что картины — это не только про сюжет (историю) и реализм, но и про просто эмоции, оптические ощущения? Еще что-нибудь стало понятней, накрыло ли чем-нибудь? Рассказывайте, пожалуйста, мне очень интересно.

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NB: за оскорбления художников и картин, даже просто за слово "мазня" — буду банить. Потому что это банальности.

Ваше мнение о качестве этих вещей меня не интересует, это пост для тех, кто играет в игру-угадайку и пытается больше понять, а не для обзывашек.