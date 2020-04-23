Разведка США не имеет доказательств искусственного происхождения коронавируса

23.04.2020, 11:09, Разное

Разведке США не удалось найти доказательства искусственного происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию в мире. С таким заявлением выступила помощница госсекретаря США Эллен Маккарти.

О результатах американской разведывательной службы она пояснила во время проведения вебинара, организованного неправительственной организацией «Альянс по разведке и национальной безопасности». По словам помощницы госсекретаря, не только спецслужбы, но и исследователи всего мира тщательно исследовали генетическую последовательность COVID-19, однако никаких вмешательств найти не удалось.

Стоит отметить, что лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ Люк Монтанье высказался иначе. Он заявил, что в результате манипуляций со стороны человека COVID-19 получил частицы вируса иммунодефицита, позволяющие ему эффективно поражать организм человека, отмечает новостной портал «Инфореактор».