Разведка США не имеет доказательств искусственного происхождения коронавируса

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23.04.2020, 11:09, Разное

Разведке США не удалось найти доказательства искусственного происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию в мире. С таким заявлением выступила помощница госсекретаря США Эллен Маккарти.
О результатах американской разведывательной службы она пояснила во время проведения вебинара, организованного неправительственной организацией «Альянс по разведке и национальной безопасности». По словам помощницы госсекретаря, не только спецслужбы, но и исследователи всего мира тщательно исследовали генетическую последовательность COVID-19, однако никаких вмешательств найти не удалось.

Стоит отметить, что лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ Люк Монтанье высказался иначе. Он заявил, что в результате манипуляций со стороны человека COVID-19 получил частицы вируса иммунодефицита, позволяющие ему эффективно поражать организм человека, отмечает новостной портал «Инфореактор».



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