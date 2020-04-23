Море волнуется…

23.04.2020, 11:05, Разное

Карантин, вызванный COVID-19, поставил под угрозу здоровье моряков — даже тех, кто не инфицирован новым вирусом.

В зоне особого риска оказались в первую очередь грузовые и торговые суда с российскими экипажами, которые находятся сейчас далеко от родных берегов. Врачей на торговых судах давно уже нет — судовладельцы не тратят средства на оплату их работы. В результате даже небольшая травма, а тем более инфаркт, инсульт или расстройство психики оборачиваются тяжелыми последствиями и для самих пострадавших, и для всего экипажа.

— Вот только сейчас, во второй половине дня в понедельник, удалось договориться, чтобы больного моряка приняла больница на берегу, — даже по телефону слышно, что Игорь Ковальчук, первый зампредседателя Российского профессионального союза моряков вздыхает с облегчением. — Мы три дня не отходили от телефонов!

С субботы до понедельника продолжалась операция по спасению моряка российского грузового корабля WL-Palekh (ИМО 9674397, флаг Мальты, порт приписки Валетта), проходившего у берегов Суматры. Утром в субботу у одного из членов экипажа случился странный приступ, похожий на отравление. Моряку становилось все хуже, и капитан обратился в международную службу телемедицинской помощи — иностранные специалисты уверенно сказали, что у больного инсульт, и требуется срочная госпитализация.

Руководство судна обратилось в один из международных координационно-спасательных центров там же, в Индонезии.

Но им отказали в помощи — карантин! И посоветовали идти на Шри-Ланку, а это тысячи километров пути.

Тогда российский профсоюз моряков (РПСМ.) обратился в круглосуточный ситуационно-кризисный центр МИД РФ и Росморречфлот. А параллельно — к своим коллегам из профсоюза моряков Индонезии. Солидарность сработала, и удалось договориться, что моряка примут в больницу порта Белаван. Но по приходу в порт российским морякам снова отказали в помощи. Тогда к проблеме напрямую подключился МИД РФ, и в понедельник российский моряк наконец-то попал в больницу.

— С нашей точки зрения, это просто чудовищно, когда отказывают в медицинской помощи больным! — возмущается Ковальчук. — Пусть даже и в условиях эпидемии — как можно бросать людей умирать?!

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Случаев, когда из-за карантина моряки не могли сразу получить квалифицированную медицинскую помощь на берегу, уже известно немало. Но, по словам Ковальчука, ситуация с WL-Palekh — первая, ставшая известной РПСМ. Всего, по данным профсоюза, сейчас в мире на кораблях под разными флагами ходит по морю около 80 тысяч россиян. Случаи заболевания COVID-19 на грузовых и торговых судах пока не зарегистрированы. По словам Игоря Ковальчука, добросовестные судовладельцы очень внимательно относятся к смене экипажа — просят моряков перед выездом выдерживать двухнедельный карантин, перед отправкой на судно — делают обязательные анализы крови.

Частота врачей

— К сожалению, владельцы торговых кораблей не тратятся на судовых врачей, — говорит Константин Логунов, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела стандартизации медицинской клиники СПбГУ. — Обычно кого-нибудь из офицеров учат азам медицины на двухнедельных курсах — чтобы мог грамотно сделать повязку и побеседовать с врачом по радио.

Константин Логунов

По образованию Константин Логунов — хирург, по роду занятий — врач общей практики. А еще — руководитель единственной в РФ «Службы радио-медицинских консультаций» (ООО «Медикон») на русском языке. В мире действуют несколько организаций теле- и радио-медицинской помощи морякам, но все они — англоязычные. Почти 20 лет назад петербургские врачи предложили создать такую же русскоязычную службу. Средства на ее содержание поступают от судовладельцев, с которыми «Медикон» подписывает договор. В его составе четверо постоянно действующих врачей, по мере необходимости они привлекают нужных специалистов. На их попечении находится сейчас почти 250 судов.

Закрытые границы и порты создали огромное напряжение в сфере международных перевозок во всех отношениях. Технические проблемы очевидны всем, но есть и сугубо морские. Например, моряки закончили вахту и должны вернуться на берег. Раньше экипаж в ближайшем порту садился в самолет и летел домой. Сейчас его в порту не выпускают с корабля, а сменные экипажи из РФ не принимают аэропорты.

И если раньше при заходе судна в порт моряки могли на берегу проветриться, и для них это была очень важная отдушина — то теперь они лишены свободы.

Люди оказались запертыми в железных банках — на своих кораблях.

Тем более, если раньше заболевшего моряка можно было отправить в больницу на берегу, теперь берег его не принимает, и с берега к нему врач не придет — все боятся заражения. Да и капитан сто раз подумает, просить ли о помощи, — если инфекция попадет на судно, оно превратится в плавучий «чумной барак».

Спасите наши души

По словам Константина Логунова, когда эпидемия коронавируса только начиналась, по рекомендациям врачей судовые аптечки пополнились противовирусными препаратами, масками и комплектами специальной одежды, позволяющей ухаживать за инфицированным человеком. Но у реальной истории оказалась не одна, а две большие проблемы: не только возможность заражения вирусом, но и настоящая эпидемия тревожности.

— С эпидемией тревожности нам раньше сталкиваться не приходилось, — говорит Логунов. — Население и на твердой земле сейчас на грани нервного срыва, а на судне, когда ты заперт в четырех стенах и впереди неизвестность — тревожность может вызвать серьезные заболевания и панику.

Как рассказал Логунов, в середине марта российское торговое судно под либерийским флагом (название медики не имеют права разглашать в соответствии с подписанным договором) подошло к берегам Бразилии. У донкермана (помощник старпома с грузовыми операциями со стороны палубы — Н. Ш.) случилось воспаление пальцев. В Бразилии карантина не было, его отвезли в больницу, успешно оказали помощь. Оттуда судно отправилось в Европу, где как раз закрылись границы. Похоже, эти невеселые новости привели к тому, что перенесший недавно совсем не сложную операцию человек начал проявлять признаки серьезного нервного расстройства: тяжелая одышка, бессонница, разговоры о смерти. Он даже связался с родственниками, чтобы составить завещание. Дальше — хуже: невротические проявления у одного вызвали ответную реакцию у остальных. Специалистам по радио пришлось успокаивать всех — нервного моряка, экипаж, команду.

Принять больного отказались Испания и Франция, больше двух недель корабль путешествовал вдоль европейских берегов с тяжелобольным человеком на борту. Помогла Бельгия: она отправила на судно катер, на берегу больного встретила скорая помощь, которая перевезла пациента в аэропорт, — там его ждал санитарный самолет одной из международных организаций.

— На фоне эпидемии меняются запросы моряков и судовладельцев к врачам, — говорит Константин Логунов.

«В последний месяц практически половину обращений составляют последствия тревоги».

Карантин, закрытые границы, неопределенность — все это создает большую психологическую нагрузку на людей и дает всплеск такого рода заболеваниям.

Сейчас специалисты Службы радиомедицины подготовили специальную инструкцию для судовладельцев и командиров кораблей «Предупреждение тревоги и страха на судах». Там они подробно объясняют, как важно соблюдать режим, диету, заниматься спортом в условиях замкнутого пространства — чтобы торговый корабль не превратился в «плавучий дурдом».

Наталья Шкуренок

Новая газета