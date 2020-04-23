 

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 62 тысячи, 555 человек умерли

23.04.2020, 10:54, Новости дня

По данным на 23 апреля, за последние сутки в России диагноз COVID-19 подтвержден еще у 4774 человек в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли еще 42 пациента, полностью выздоровел 471 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 62 773 случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Жертвами вируса за весь период эпидемии стали 555 человек, выздоровел – 4891.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее количество инфицированных, за последние сутки в столице заболели еще 1959 человек. 

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровел еще 181 пациент. 

“Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики”, – сообщила вице-мэр.

За последние сутки в Москве с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли 27 заболевших, сообщает оперативный штаб. Среди умерших – пациенты от 38 до 90 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом. 

В мире, по данным на 23 апреля, количество умерших вследствие заражения коронавирусом выросло со 177 200 до 183 336 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 2 627 630 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 65 715 случаев.

Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в США – 841 556 (46 688 умерли), Испании – 208 389 (21 717), Италии – 187 327 (25 085), Франции – 157 135 (21 340), Германии – 150 648 (5 315), Великобритании – 134 638 (18 151).

 



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