У первого вице-премьера Пермского края прошли обыски по делу о строительстве зоопарка

23.04.2020, 10:54, Новости дня

Полиция провела обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина, сообщила его пресс-секретарь Вероника Кушнарева.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что в строительном блоке проходят следственные мероприятия: “Оказывается содействие правоохранительным органам, их в первую очередь интересуют “старые” проекты, в том числе по строительству зоопарка”.

Уголовное дело по факту хищения 129 миллионов рублей на строительстве нового пермского зоопарка в отношении неустановленных лиц было возбуждено в 2019 году по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение”. По нему проходят экс-директор краевого УКС Дмитрий Левинский и руководитель строительства зоопарка от “РЖДcтрой” Илья Козырев. Причиной стали подозрения в мошенничестве при проектировании объекта социальной инфраструктуры.

Стоимость самого строительного контракта составляет 1,8 миллиарда рублей.