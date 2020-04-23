Очевидцы заметили в небе странное свечение синего цвета

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23.04.2020, 10:53, Разное

В различных точках планеты в небесном пространстве начали замечать странное свечение синего цвета. Соответствующими кадрами поделились очевидцы из США и Испании.
Многие свидетели считают увиденное синее свечение зловещим. В первый раз его заметили одновременно в нескольких местах на Земле еще в конце первого весеннего месяца. На просторах мировой Сети стали появляться изображения и видеоролики странного явления. В частности, некоторые жители столицы Испании Мадрида на протяжении нескольких минут наблюдали свечение в вечернем небе. Большая часть людей связали его с грядущими катаклизмами и природными катастрофами, исследователи пока не прокомментировали произошедшее.

Прежде исследователям удалось обнаружить загадочное явление в центральной части галактики Млечный Путь. Известный радиоисточник, сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, принялся испускать в три раза интенсивнее рентгеновские яркие вспышки. Больше сотни таких случаев исследователи выявили в 1999-2015 годах, но за последние шесть лет мощность наиболее ярких вспышек увеличилась, а у тусклых — уменьшилась. Эксперты связали это с беспрецедентной активностью черной дыры.



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