Больные ОРВИ москвичи получили право требовать тест на коронавирус

23.04.2020, 10:53, Новости дня

Больные с ОРВИ в случае, если им не окажут медицинскую помощь в полном объеме, могут обратиться для решения вопроса на единую горячую линию по вопросам коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Согласно протоколу лечения, при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ должен быть взят анализ на инфекцию и назначено соответствующее лечение. Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов. Если медицинская помощь по какой-то причине не была оказана в должном объеме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении», – передает ТАСС слова Раковой.

Она уточнила, что сотрудники центров «Мои документы» будут принимать заявки москвичей и передавать их в поликлиники для оперативного решения вопроса. Такие меры принимаются для того, чтобы не упускать потенциальные случаи коронавирусной инфекции и предотвращать развитие болезни на ранней стадии.

«Сотрудники кол-центра будут обрабатывать запрос и связываться с поликлиникой для передачи информации по конкретному случаю нарушения. Врачи в свою очередь должны будут решить возникшую проблему непосредственно с пациентом. Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08.00 до 21.00)», – добавила заммэра.

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В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 282 (47,8). За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по РФ умерло 555 человек. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

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