 

В РФ начался предзаказ смартфона iPhone SE 2020

23.04.2020, 10:53, Разное

Американская корпорация Apple принялась принимать официальные предзаказы на новый смартфон iPhone SE 2020 от российских покупателей. Начальная стоимость устройства составляет 40 тысяч рублей.
В РФ придется заплатить 39 990, 44 990 и 53 990 рублей за iPhone SE 2020 в модификациях с 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб памяти. Выбрать потенциальный клиент сможет между тремя цветовыми гаммами: красной, белой и черной. На территории США данные смартфоны обойдутся потребителям в 399, 449 и 549 американских долларов. Несколько дней назад представители Apple принялись принимать предзаказы в Италии, США, Британии и иных государствах. В рознице iPhone SE появится 24 апреля как в России, так и прочих странах.

Согласно последним исследованиям, новый мобильный девайс пользуется большим спросом. Например, в США количество продаж оказалось таким большим, что фирма была вынуждена перенести срок доставки на май, а в Китае SE обогнал в популярности флагман Huawei P40 Pro. В РФ новый iPhone должен начать продаваться не раньше 24-27 апреля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / “Правки могут усугубить ситуацию”: Диана Гурцкая выразила свою позицию по абортам

10.02 / Экстрасенс Миронова рассказала, когда найдут лекарство от коронавируса

14.04 / «17 лет для меня — это смертный приговор»

04.03 / Эксперты рассказали, как улучшить состояние здоровья с помощью минутного массажа пальцев рук

16.02 / OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную зарядку

14.04 / Анна Седокова нелестно высказалась о продюсере «ВИА Гры»: «Меладзе нами жёстко манипулировал»

11.04 / Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы

24.02 / В Пермском крае фельдшеры волокли пациента до машины по асфальту

14.02 / Мнение: Разделение повесток

19.02 / Мнение: Сбили, но не мы и не БУКом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска