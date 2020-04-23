В РФ начался предзаказ смартфона iPhone SE 2020

23.04.2020, 10:53, Разное

Американская корпорация Apple принялась принимать официальные предзаказы на новый смартфон iPhone SE 2020 от российских покупателей. Начальная стоимость устройства составляет 40 тысяч рублей.

В РФ придется заплатить 39 990, 44 990 и 53 990 рублей за iPhone SE 2020 в модификациях с 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб памяти. Выбрать потенциальный клиент сможет между тремя цветовыми гаммами: красной, белой и черной. На территории США данные смартфоны обойдутся потребителям в 399, 449 и 549 американских долларов. Несколько дней назад представители Apple принялись принимать предзаказы в Италии, США, Британии и иных государствах. В рознице iPhone SE появится 24 апреля как в России, так и прочих странах.

Согласно последним исследованиям, новый мобильный девайс пользуется большим спросом. Например, в США количество продаж оказалось таким большим, что фирма была вынуждена перенести срок доставки на май, а в Китае SE обогнал в популярности флагман Huawei P40 Pro. В РФ новый iPhone должен начать продаваться не раньше 24-27 апреля.