Коронавирус увеличивает риск инсультов у молодых людей

23.04.2020, 10:47, Разное

COVID-19 ведет к увеличению риска развития инсультов у людей в возрасте 30-50 лет, сообщают американские нейрохирурги. Они не исключают, что многие из таких пациентов не обращаются за помощью в связи с тем, что больницы перегружены пациентами с коронавирусной инфекцией.

Томас Оксли, нейрохирург из Медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке, вместе с коллегами описал клинические случаи пяти пациентов в возрасте до 50 лет, которые находились у них на лечении. Все они болели COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

«Похоже, что вирус вызывает усиление тромбообразования в крупных артериях, что приводит к тяжелым инсультам», – сказал Оксли CNN.

Нейрохирург сообщил, что их отчет указывает на увеличение риска инсульта у молодых пациентов в семь раз в течение последних двух недель. У большинства таких пациентов нет в анамнезе тяжелых болезней, которые предрасполагают к инсульту. Обычно они проходили лечение по поводу легких форм COVID-19 на дому. Двое из пяти пациентов вызвали «скорую» не сразу, а с существенным опозданием.

Врачи отмечают, что у людей такого возраста инсульты вследствие тромбов в крупных сосудах развивают не очень часто. До пандемии в Медицинском центре Маунт Синай по этому поводу проходили лечение в среднем менее двух человек младше 50 лет в месяц, цитирует CNN отчет, который предложен для публикации в New England Journal of Medicine.

Врачи обращают внимание на то, что при инсульте требуется неотложная помощь, скорость ее оказания влияет на прогноз. Даже во время пандемии при подозрении на инсульт необходимо немедленно вызывать скорую помощь.