Путин уволил замглавы Следственного комитета

23.04.2020, 10:45, Разное

Президент России Владимир Путин отстранил Александра Сорочкина от должности заместителя председателя Следственного комитета и уволил его с военной службы. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Александр Сорочкин занимал пост замглавы СКР с 2011 года. У него есть много государственных и ведомственных наград. Причина увольнения не уточняется, передает НСН.