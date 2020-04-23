 

Путин уволил замглавы Следственного комитета

23.04.2020, 10:45, Разное

Президент России Владимир Путин отстранил Александра Сорочкина от должности заместителя председателя Следственного комитета и уволил его с военной службы. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Александр Сорочкин занимал пост замглавы СКР с 2011 года. У него есть много государственных и ведомственных наград. Причина увольнения не уточняется, передает НСН.



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