Сериал “Мир Дикого Запада” получит продолжение

23.04.2020, 10:45, Разное

Программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс сообщил о продлении сериала “Мир Дикого Запада” на четвертый сезон. Он выразил восхищение работой сценаристов проекта Джонатана Нолана и Лизы Джой. “Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет их вдохновенное видение”, – цитирует его издание Variety.

Напомним, “Мир Дикого Запада” – американский научно-фантастический сериал, повествующий о вымышленном парке развлечений, где живут андроиды. Посетителям разрешено делать с ними все, что взбредет в голову, уточняет НСН.