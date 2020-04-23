С днем рождения, принц Луи: Кейт Миддлтон поделилась новыми портретами сына

23.04.2020, 10:40, Разное

Кенсингтонский дворец продолжает следовать намеченному Instagram-курсу и публиковать новые портреты членов королевской семьи в их дни рождения. Сегодня, 23 апреля, свой второй по счету личный праздник отмечает третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Луи. В честь этого события на странице Кембриджей в соцсети было опубликовано сразу три новых портрета принца.

Принц ЛуиМы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения,- гласит публикация. Снимки были сделаны герцогиней Кембриджской в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке. Вместе с портретами Луи был опубликован и радужный отпечаток его руки, впоследствии помещенный на окне дома как дань уважения медицинским работникам по всей стране, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что идея размещать подобные рисунки в окнах домов возникла в Италии, затем ее подхватили и другие страны.

Принц ЛуиКликните на фото для просмотра галереи Напомним, третий ребенок герцогов Кембриджских родился 23 апреля в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола.