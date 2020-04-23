Мелания Трамп появилась на публике спустя полтора месяца самоизоляции

23.04.2020, 10:40, Разное

Мероприятие было приурочено ко Дню Земли, который в этом году отмечается в 50-й раз. Трампы вооружились лопатами и выбрали для высадки клен – а Мелания выбрала для садовых работ очень “природный” образ, состоящий из зеленого тренча Victoria Beckham и лодочек Manolo Blahnik. В последний раз, к слову, она появлялась на публике в начале марта, а затем, как и большинство американцев, самоизолировалась.

Мелания и Дональд Трамп Мелания и Дональд ТрампМы занимаемся тем, что я очень люблю, – посадкой деревьев. Мы с первой леди очень рады быть здесь, на южной лужайке Белого дома, отмечая 50-й ежегодный День Земли, Неделю национальных парков и предстоящий День посадки деревьев,- сказал в своей речи Трамп, по уже сложившейся традиции спровоцировав волну критики в соцсетях: одни ругали президента за недостаточное внимание к проблемам экологии, другие – к проблеме разбушевавшегося в США коронавируса.

Мелания и Дональд ТрампОтметим, впервые День Земли был проведен в США в 1970 году – студенческим движением под руководством сенатора Гейлорда Нельсона. Международным его объявила Генассамблея ООН в 2009 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии и способствовать принятию соответствующих мер.