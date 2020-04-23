 

Бренд Jeep снизил цены на отдельные модели

23.04.2020, 10:38, Новости дня

В российском офисе компании Jeep сообщили о снижении цен на некоторые модели, представленные у отечественных дилеров.

В частности, существенно снизился ценник на внедорожники Grand Cherokee и Wrangler Unlimited, которые теперь можно приобрести на 100-300 тысяч рублей дешевле. Размер удешевления составит от 2 до 3,2 процентов. В стандартной комплектации стоимость автомобиля снизилась на 100 тысяч рублей, что составляет 5,9 млн рублей. В данном случае под капотом установлен 6,4-литровый агрегат на 468 л.с. мощности.

В максимальном оснащении под капотом расположился 6,2-литровый двигатель с производительностью 710 л.с. В данном случае цена достигает 9,9 млн рублей. Что касается спортивной версии внедорожника, его цена теперь равна 3,88 млн рублей и подразумевает 2-литровый двигатель на 272 л.с. мощности.



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