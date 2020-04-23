 

В РФ выпуск легковых машин снизился на 19% в марте

23.04.2020, 10:38, Новости дня

В Росстате объявили о снижении объема производства новых автомобилей на отечественных предприятиях за первый квартал 2020 года.

В частности, за первые три месяца на российских завода выпустили около 323 тысяч новых легковых автомобилей, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Также указано, что в марте общее количество произведенной техники составило около 111 тысяч экземпляров, что на 19% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь, по грузовой техники ситуация менее сложная, так как за первые три месяца 2020 года произведено свыше 27,4 тысяч машин, что на 6,7% меньше, чем годом ранее. Кроме того, за минувший месяц число выпущенной грузовой техники достигает 13,2 тысяч экземпляров, что соответствует увеличению объемов на 2,1%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Вирусолог оценил прогноз академика о сроках окончания вспышки коронавируса

08.02 / Переговоры в Анкаре: Турция требует, чтобы сирийская армия покинула Идлиб

06.02 / Сборная РФ по хоккею всухую разгромлена финнами

11.03 / Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 30

04.03 / Найдено новое лекарство от кашля

20.02 / Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

06.04 / В Минздраве объяснили, почему в Украине уровень тестирования на коронавирус ниже, чем в Европе

06.03 / Путин призвал создать программу поддержки многодетных семей

02.04 / Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

20.04 / Суточная смертность от COVID-19 в Испании продолжает падать, за день – 399 погибших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска