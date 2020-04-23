В РФ выпуск легковых машин снизился на 19% в марте

23.04.2020, 10:38, Новости дня

В Росстате объявили о снижении объема производства новых автомобилей на отечественных предприятиях за первый квартал 2020 года.

В частности, за первые три месяца на российских завода выпустили около 323 тысяч новых легковых автомобилей, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Также указано, что в марте общее количество произведенной техники составило около 111 тысяч экземпляров, что на 19% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь, по грузовой техники ситуация менее сложная, так как за первые три месяца 2020 года произведено свыше 27,4 тысяч машин, что на 6,7% меньше, чем годом ранее. Кроме того, за минувший месяц число выпущенной грузовой техники достигает 13,2 тысяч экземпляров, что соответствует увеличению объемов на 2,1%.