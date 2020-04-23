В РФ подтвердили 4774 новых случая коронавируса

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23.04.2020, 10:30, Новости дня

В РФ за сутки подтвердили 4 774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 282 (47,8%)», передает РИА «Новости».

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло 62 773 (+8,2%) в 85 регионах.

За сутки подтверждено 42 летальных случая, за весь период по РФ умерло 555 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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