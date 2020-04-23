 

Oppo анонсирует смартфон Reno 3A с четверной камерой и AMOLED-экраном

23.04.2020, 10:30, Разное

В скором времени производитель из Китая Oppo анонсирует новый смартфон Reno 3A с процессором Snapdragon и 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED. О стоимости и старте продаж модели на данный момент никакой информации нет.
Внешне новый мобильный аппарат Oppo Reno 3A будет схож с A52. Сообщается о присутствии экрана AMOLED на 6,44 дюйма и фронтальной камеры на 16 Мп. На лицевой стороне появится четверная камера с главным датчиком на 48 Мп, также пользователи смогут оценить модуль на 8 Мп с широкоугольной оптикой и два сенсора по 2 Мп, пригодные для сбора данных о глубине сцены и осуществления макросъемки.

Предполагается, что Oppo Reno 3A получил от своих китайских разработчиков процессор Qualcomm Snapdragon 665 на восемь ядер с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 610. Помимо этого стоит отметить наличие 6 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, аккумулятора емкостью 4025 мАч и операционной системы ColorOS на платформе десятой версии Android. Когда Oppo Reno 3A появится на полках торговых точек и по какой цене еще информации нет.



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