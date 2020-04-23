 

Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса

23.04.2020, 10:30, Новости дня

Более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено у работников ракетно-космической отрасли, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10.30 23 апреля 2020 года: всего заболевших – 71, выздоровевших – шесть, умерших – два», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что у замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус.

15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли РФ заразились коронавирусом.



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