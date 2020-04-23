Die Welt – «полная противоположность Трампу» — в эпоху кризиса Меркель доказала, что она надёжный и опытный политик

23.04.2020, 10:30, Новости дня

Ещё недавно Ангела Меркель воспринималась в США в качестве «хромой утки», однако теперь ситуация резко изменилась, пишет Die Welt. Поведение и политика канцлера ФРГ в ходе пандемии коронавируса привели к росту симпатий американцев к Меркель, видящих в ней опытного, надёжного и рационального политика, полностью противоположного Дональду Трампу.



Reuters

В период кризиса, связанного с распространением коронавируса, в США растут симпатии по отношению к Ангеле Меркель, пишет Die Welt. Американцы видят в немецком канцлере опытного, надёжного и рационального политика, являющегося полной противоположностью Дональда Трампа.

Как отмечает издание, Ангела Меркель уже давно имела большую популярность у леволиберальных кругов американского общества. Тем не менее после ухода канцлера с поста председателя партии ХДС даже её сторонники сочли Меркель «хромой уткой» и ожидали, что она в любой момент оставит и должность главы правительства. Однако же сейчас, в разгар кризиса, американцы даже и не думают о возможном уходе Меркель с политической арены.

Теперь в США уже никто не вспоминает о приступах дрожи, случавшихся с канцлером ФРГ в недавнем прошлом, пишет Die Welt. Возможно, одна из причин заключается в том, что Меркель значительно моложе, чем многие ведущие американские политики.

Сдержанно проявляющая себя на публике, Меркель сейчас воспринимается в США как полная противоположность Дональду Трампу, превращающего свои ежедневные брифинги по коронавирусу в этапы своей предвыборной кампании, отмечает издание. На этих брифингах Трамп говорит о стене на границе с Мексикой, о своём рейтинге и о своей популярности на Facebook.

Американские СМИ отмечают, что Меркель, в отличие от Трампа, удалось достичь единства с федеральными землями в вопросе преодоления коронавирусного кризиса. По мнению The New York Times, политика Меркель в области федерализма является «примером для всех стран Запада», особенно на фоне жёстких политических противоречий между федеральным центром и правительствами штатов в США. Как отмечает Die Welt, в США сейчас никто не вспоминает про слабые стороны Меркель — например, её нежелание объяснять свою политику и вступать в дебаты.