Разработчики назвали Razer Blade Stealth 13 самым быстрым в мире игровым ультрабуком

23.04.2020, 10:30, Разное

Разработчики из Razer вскоре выпустят ультратонкий ноутбук Blade Stealth 13, оснащенный 13,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления в 120 Гц. Базовая версия новинки обойдется покупателям в 1,8 тысячи долларов.

Аппаратной основой устройства является мощный процессор Intel Core i7-1065G7, разогнанный до 3,9 ГГц, дискретная видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гб видеопамяти. Разрешение стандартного экрана составит 1920х1080 точек. Впрочем, есть и модификация с защитным стеклом Gorilla Glass – такой ноутбук подойдет пользователям, которые часто путешествуют с девайсом.

Количество оперативной памяти составит 16 Гб, также стоит отметить наличие веб-камеры повышенной четкости, поддерживающей Windows Hello и порт USB-C Thunderbolt 3. По словам разработчиков, речь идёт о самом быстром на данный момент ультрабуке с 13-дюймовым дисплеем. Стандартная модификация будет стоить 1800 долларов, а продажи начнутся уже через месяц.