Американский вирусолог спрогнозировал, что вторая волна коронавируса будет более разрушительной. Трамп возмутился

23.04.2020, 10:20, Новости дня

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США вирусолог Роберт Редфилд заявил в интервью газете Washington Post 22 апреля, что новая вспышка коронавируса зимой может иметь более негативные последствия, чем первая.

Существует вероятность, что эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут, объяснил он.

Первая волна эпидемии коронавируса обрушилась на США в тот момент, как сезон заболеваемости гриппом подходил к концу. Если бы две вспышки совпали, “это могло бы быть очень-очень-очень сложно с точки зрения потенциала системы здравоохранения”, подчеркнул Редфилд.

В сезоне 2018/2019, по оценке CDC, в США от гриппа погибло более 34 тыс. человек, около 490 тыс. были госпитализированы. Данные за сезон 2019/2020 пока не опубликованы. По последним официальным данным, от коронавируса в США погибли более 46 тыс. человек, общее количество инфицированных превысило 842 тыс., сообщил телеканал CNN.

Редфилд предупредил, что две эпидемии одновременно могут привести к “невообразимой нагрузке” на систему здравоохранения. Именно поэтому, считает он, представители системы здравоохранения США должны призвать как можно большее число американцев вакцинироваться от гриппа этим летом. Это поможет снизить число госпитализаций больных гриппом, если система здравоохранения снова будет перегружена пациентами с коронавирусной инфекцией.

Издание USA Today пишет, что на ежедневном брифинге по коронавирусу 22 апреля президент США Дональд Трамп возмутился интервью Редфилда. Он предположил, что чиновника неправильно процитировали.

“Я не говорил, что будет хуже. Я сказал, что это будет более сложно, потенциально более сложно, потому что у нас будут циркулировать грипп и коронавирус одновременно”, – сказал директор ведомства.

Когда у него уточнили, правильно ли его процитировали журналисты Washington Post, он ответил утвердительно.

Издание отмечает, что Трамп неоднократно предсказывал, что, если коронавирус вновь появится осенью, он “не будет таким, каким был”. Президент США сказал, что любые “угли” вируса будут быстро уничтожены.

США занимают первое место мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,62 млн человек, более 183,4 тыс. из них скончались, а 713,5 тыс. выздоровели.