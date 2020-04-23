В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 578 человек, это новый антирекорд

23.04.2020, 10:20, Новости дня

По состоянию на 9.30 четверга, 23 апреля, от коронавирусной инфекции в Украине скончалось 187 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

За последние сутки от COVID-19 умерло 13 человек.

Среди умерших 94 мужчины и 93 женщины.

Коронавирусную инфекцию в стране обнаружили еще у 578 человек, таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 7170.

Госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек.

По данным Минздрава, выздоровели 504 пациента.

Случаи инфицирования по регионам распределены так:

Винницкая область – 353 случая;

Волынская область – 188 случаев;

Днепропетровская область – 186 случаев;

Донецкая область – 21 случай;

Житомирская область – 304 случая;

Закарпатская область – 230 случаев;

Запорожская область – 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 644 случая;

город Киев – 1059 случаев;

Киевская область – 451 случай;

Кировоградская область – 258 случаев;

Львовская область – 282 случая;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 99 случаев;

Одесская область – 161 случай;

Полтавская область – 161 случай;

Ровенская область – 396 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 499 случаев;

Харьковская область – 101 случай;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 61 случай;

Черкасская область – 220 случаев;

Черновицкая область – 1140 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

Підтверджено 7 170 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня… Posted by Центр громадського здоров’я України on Kolmapäev, 22. aprill 2020

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 23 апреля общее количество инфицированных в мире превысило 2,6 млн, из них более 183 тыс. умерли, а почти 714 тыс. выздоровели.