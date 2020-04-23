Степанов: Сегодняшний антирекорд по заболеваемости COVID-19 – следствие несоблюдения карантина в Вербное воскресенье и на Пасху

23.04.2020, 10:20, Новости дня

К росту числа инфицированных коронавирусом в Украине привело несоблюдение гражданами условий карантина. Об этом на брифинге в Киеве 23 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

23 апреля в Украине был зафиксирован суточный антирекорд – 578 новых подтвержденных случаев инфицирования. До этого максимальный суточный прирост – 561 заболевший – был 17 апреля.

“Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием в том числе нарушений карантина во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху”, – сказал он.

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, а 187 умерли.

С начала эпидемии путем полимеразной цепной реакции в Украине исследовали 72 296 образцов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине действуют ограничительные меры в связи с эпидемией. Накануне пасхальных праздников Кабмин ужесточил введенный из-за коронавируса карантин и запретил все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Власти призывали представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Карантин будет действовать в Украине до 11 мая.

12 апреля, когда христиане западного обряда праздновали Пасху, а восточного – Вербное воскресенье, в церкви в Украине пришло около 126 тыс. верующих, сообщили в Офисе президента.

По данным полиции, 19 апреля участие в пасхальных богослужениях по всей Украине приняли почти 130 тыс. граждан. Правоохранители зафиксировали 19 случаев несоблюдения карантина, составили три административных протокола и начали одно уголовное производство.

Массовое посещение украинцами церквей 19 апреля может привести к всплеску заражения коронавирусом и нивелировать успехи властей по сдерживанию эпидемии, предупредил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в большинстве церквей выполнялись договоренности и скопления людей не наблюдалось.