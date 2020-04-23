Еще 21 региону России тоже готовят электронные пропуска

23.04.2020, 10:20, Новости дня

В Минкомсвязи РФ подали заявки еще 21 субъект РФ на внедрение системы выдачи цифровых пропусков на время пандемии коронавируса.

Ведомство сообщает, что первыми к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков в ближайшее времмя подключат Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.

Со следующей недели внедрение цифровых пропусков планируется начать в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Платформа позволяет работодателю подать через личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг списки сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения регион формирует постоянные пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Граждане, зарегестрированные на портале госуслуг, для получения разовых временных пропусков могут воспользоваться мобильным приложением “Госуслуги.Стопкороновирус”, выбрав в нем причину выхода, указать конечное место назначения, привязать к ним машину.

Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. При этом пропуск действителен только с документом, удостоверяющим личность.

Минкомсвязи сообщает, что в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 000 постоянных цифровых пропусков и ежедневно выдается еще около 400 000 разовых пропусков.

В Москве с 22 апреля камеры уже поймали более 200 000 водителей без пропусков.

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АвтоВести