 

Аномальная жара: в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

23.04.2020, 10:20, Новости дня

В Алтайском крае установилась сухая и жаркая погода с высокой температурой воздуха. В связи с резко возросшей угрозой возникновения лесных пожаров власти региона ввели особый противопожарный режим: жителям запрещено посещать леса, разводить костры и проводить любые работы, связанные с огнем.

"Прогнозируется увеличение дневных температур до плюс 30 градусов, усиление ветра и отсутствие осадков в течение недели. Все это способствует развитию негативной лесопожарной обстановки", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края.

Там также отметили, что сейчас на территории региона действует 4 класс пожарной опасности в лесах, однако в ближайшее время он будет повышен до 5 уровня.



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