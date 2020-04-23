Массовая драка и жестокое избиение во Владимире попали на видео
23.04.2020, 10:20, Новости дня
В среду во дворе жилого дома Владимира произошла массовая драка с участием десяти мужчин. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали несколько экипажей ППС и быстро разняли участников потасовки.
Инцидент произошел 22 апреля в вечерние часы. До приезда полицейских победившая группа жестоко добивала потерпевших поражение оппонентов. Снимавший происшествие на видео водитель пытался остановить избиение, однако ему пришлось уехать, чтобы не пострадать самому.
Информация о причинах потасовки и количестве пострадавших не поступала.
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