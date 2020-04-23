 

Массовая драка и жестокое избиение во Владимире попали на видео

23.04.2020, 10:20, Новости дня

В среду во дворе жилого дома Владимира произошла массовая драка с участием десяти мужчин. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали несколько экипажей ППС и быстро разняли участников потасовки.

 

Инцидент произошел 22 апреля в вечерние часы. До приезда полицейских победившая группа жестоко добивала потерпевших поражение оппонентов. Снимавший происшествие на видео водитель пытался остановить избиение, однако ему пришлось уехать, чтобы не пострадать самому.

Информация о причинах потасовки и количестве пострадавших не поступала.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Новое исследование подтвердило вред красного мяса

07.02 / Команда Путина и Лукашенко разгромила противников в хоккейном матче

07.04 / Чрезвычайная «федерализация»: поменяет ли коронавирус полномочия регионов

04.03 / Комаровский: Хочу знать, кто додумался, при молчаливом согласии всей страны, разогнать педиатров

16.02 / Стали известны подробности столкновения военных США с местными жителями в Сирии

09.03 / N-TV – поздравлениям с 8 марта Грета предпочитает равноправие с мужчинами

13.02 / Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

10.03 / В РФ сертифицировали новый Toyota Highlander

01.04 / Российские ученые разрабатывают новые тесты и лекарства от коронавируса

14.02 / “Давно хотела под ноль”. Мозговая показала свою новую прическу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска