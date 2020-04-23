 

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23.04.2020, 10:16, Новости дня

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала «Зулейха открывает глаза», в котором сыграла главную роль.

«Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?» Что это не похоже на раскулачивание и лагеря», – сказала Хаматова в эфире Instagram-аккаунта фонда «Подари жизнь».

Актриса предположила, что некоторые зрители негативно отреагировали на сериал, так как находятся «в стрессе и страхе» и располагают «массой свободного времени» для выплеска эмоций.

«Но в любом случае, хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!» – добавила она.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация, а сериал сделан по лекалам фильмов, в которых «тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей».

На телеканале «Россия-1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после этого начала получать поток оскорблений в свой адрес. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Лекарства от Эболы и ВИЧ применили для борьбы с коронавирусом

11.02 / В «Транснефти» рассказали о влиянии забора нефти белорусскими НПЗ на транзит

09.04 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек

06.02 / Зеленский 8 февраля посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском

17.03 / Бизнес матери московских единороссов обанкротился после того, как сын не смог переизбраться в Мосгордуму

08.04 / Эксперт: Розница перестраивается под новый режим ограниченного спроса в условиях коронавируса

10.02 / Марусе Зверобой избрали меру пресечения, коронавирус убил почти 100 человек. Главное за день

24.02 / В Виннице объявили подозрение шести сотрудникам колонии, где от побоев умер арестованный

18.04 / В мире: Китай подставился в информационной битве с Америкой

19.02 / По медицинским показаниям два российских космонавта заменены на дублеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска