Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23.04.2020, 10:16, Новости дня

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала «Зулейха открывает глаза», в котором сыграла главную роль.

«Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?» Что это не похоже на раскулачивание и лагеря», – сказала Хаматова в эфире Instagram-аккаунта фонда «Подари жизнь».

Актриса предположила, что некоторые зрители негативно отреагировали на сериал, так как находятся «в стрессе и страхе» и располагают «массой свободного времени» для выплеска эмоций.

«Но в любом случае, хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!» – добавила она.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация, а сериал сделан по лекалам фильмов, в которых «тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей».

На телеканале «Россия-1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после этого начала получать поток оскорблений в свой адрес. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.