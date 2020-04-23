В Израиле 86-летний мужчина повторно заразился коронавирусом
23.04.2020, 10:16, Новости дня
86-летний пожилой мужчина, который на прошлой неделе был выписан из медицинского центра Baruch Padeh в Израиле после выздоровления от COVID-19, снова был госпитализирован после получения положительного результата теста на вирус.
Его состояние оценивается, как критическое, пожилой мужчина подключен к аппарату ИВЛ, информирует издание ynetnews.com.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.
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