 

В Израиле 86-летний мужчина повторно заразился коронавирусом

23.04.2020, 10:16, Новости дня

86-летний пожилой мужчина, который на прошлой неделе был выписан из медицинского центра Baruch Padeh в Израиле после выздоровления от COVID-19, снова был госпитализирован после получения положительного результата теста на вирус.

Его состояние оценивается, как критическое, пожилой мужчина подключен к аппарату ИВЛ, информирует издание ynetnews.com.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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