Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в США

23.04.2020, 10:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев, заявив, что это делается ради защиты американских работников во время эпидемии коронавируса.

Указ будет действовать 60 дней, после чего будет проанализирован и, возможно, продлен.

«Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я только что подписал указ о временном приостановлении иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения будут первыми в очереди на работу, когда наша экономика будет перезапускаться», – заявил Трамп на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.

Он также сказал, что это «сохранит ресурсы нашего здравоохранения для американских пациентов», пострадавших от коронавируса.

Адвокаты Белого дома работали весь день над формулировками указа, из-за чего некоторые чиновники заявили, что подписание, вероятно, состоится не ранее четверга. Однако, по словам помощников, Трамп был полон желания подписать документ.

Один сотрудник министерства внутренней безопасности на условиях анонимности сообщил, что указ будет распространяться только на лиц, обращающихся за видом на жительство, находясь за пределами США, а не на тех, кто уже находится в стране и желает изменить свой статус.