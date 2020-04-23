CNN: Вспышки коронавируса наблюдаются на 26 кораблях ВМС США

23.04.2020, 10:10, Новости дня

Случаи коронавируса в настоящее время зарегистрированы на 26 кораблях ВМС США. Еще на 14 кораблях вспышки имели место ранее, но заболевшие члены экипажа выздоровели.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель ВМС.

Указанные 26 кораблей находятся в портах или на ремонтных верфях, добавил он.

ВМС не разглашают названий кораблей и не указывают точного числа случаев в соответствии с политикой Пентагона, который считает, что обнародование этой информации создает угрозу безопасности.

По состоянию на утро среды, вирус выявлен у 3578 американских военнослужащих, сообщает CNN. Два человека скончались.

Почти 800 случаев приходится на авианосец «Теодор Рузвельт», где умер один моряк.