 

Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью

23.04.2020, 10:09, Разное

Российская певица Надежда Бабкина по-прежнему лечится в одной из больниц Москвы. Как выяснилось, еще до госпитализации она заразила коронавирусом своего водителя, а он — членов собственной семьи.
В госпитале Надежда Бабкина появилась в начале апреля с подозрением на коронавирус Covid-19. В последнее время ее состояние улучшилось, но исполнительница все еще находится в клинике, волнуясь за появление возможных побочных эффектов. Ее коллеге Александру Васильеву повезло больше, он прошел несколько тестов на заболевание, и один продемонстрировал положительный результат. Не исключил историк моды, что мог подхватить болезнь от Надежды Бабкиной, потому как ранее он общался со многими своими знакомыми, включая Народную артистку России.

В настоящее время Александр Васильев находится дома, но когда окажется в родных стенах известная певица остается под вопросом. Согласно имеющимся данным, ее отключили от устройства искусственной вентиляции легких, но полностью она еще не выздоровела. Известно, что Надежда Бабкина очень переживает из-за продолжительного нахождения в больнице. Поклонники надеются, что с ней будет все хорошо, как и с личным водителем певицы, а также членами его семьи, подхватившими недуг от звезды эстрады.



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