В Сети опубликовано видео с похищением картины Винсента Ван Гога из музея в Нидерландах

23.04.2020, 9:53, Разное

Из музея в Нидерландах похитили картину знаменитого художника Винсента Ван Гога «Весенний Сад. Пасторский сад в Нюэнене весной». Действия неизвестного злоумышленника были записаны камерой, видео опубликовала нидерландская полиция.

Сам инцидент произошел еще 30 марта, когда музей, находящий под Амстердамом, был закрыт из-за пандемии коронавируса. Преступление было совершено одним человеком, хотя ранее подозревали группу лиц. Неизвестный злоумышленник подъехал к галерее на мотоцикле. Для проникновения в хранилище он использовал кувалду.

Похитителю на совершение кражи картины потребовалось несколько минут. Все его действия записала служебная камера. С украденной картиной вор скрылся с места преступления. Местонахождение злоумышленника и похищенного полотна Винсента Ван Гога полиции Нидерландов до сих пор не удалось установить.