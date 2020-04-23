 

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23.04.2020, 9:53, Разное

Актриса Чулпан Хаматова предложила критикам сериала «Зулейха открывает глаза» пообщаться с ней в онлайн-режиме и «плюнуть ей в лицо», а не обсуждать ее работу за спиной. Такое заявление она сделала в прямом эфире канала фонда «Подари жизнь» в соцсети Instagram.
После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» на актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль, обрушилась буря критики. Многочисленные недоброжелатели принялись ее осуждать за якобы отсутствие любви к родине и осквернение памяти о ней, имея в виду не только Татарстан, но и всю Россию.

В социальной сети Instagram актриса выступила с предложением провести конференцию в онлайн-режиме с ее участием. Она предоставила возможность всем недоброжелателям «плюнуть ей в лицо» и высказать гадости, но с условием, что критики переведут определенную денежную сумму в фонд «Подари жизнь».

Высказываясь об оскорблениях в свой адрес, Чулпан Хаматова отметила, что она также получила и ряд положительных слов, предположив, что весь негатив людей может быть связан со страхом и стрессом из-за пандемии коронавируса. После выхода сериала актриса пояснила о поступающих угрозах от недоброжелателей, которые не только ругали ее, но и проклинали.



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