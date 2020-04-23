 

Минпромторг решил закрепить госзаказ на строительство судов за российскими верфями

23.04.2020, 9:48, Новости дня

Минпромторг подготовил проект приказа, согласно которому государственные заказы на строительство судов теперь будут выполняться на территории России, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Гражданско-правовые договоры (контракты), предметом которых является проведение работ по строительству судов и объектов морской техники, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом… должны включать в себя следующее условие об обязанностях подрядчика: обеспечить проведение работ по строительству судов и объектов морской техники в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями, которые предъявляются к производству продукции судостроения в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации», – передает ТАСС текст документа.

Проект приказа предполагает, что верфи, выполняющие госзаказ, должны отвечать критериям 719-го постановления правительства. Документ определяет, какая продукция может считаться российской. 



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