ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия

23.04.2020, 9:48, Новости дня

На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.

Башага заявил, что «ополченцы, связанные с «Вагнером», применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», передает турецкое агентство Anadolu.

Он добавил, что ПНС сотрудничает с Турцией, США и Великобританией «в целях обеспечения безопасности в стране».

Ранее пьяные бойцы ПНС Ливии случайно опубликовали доказательства переброски наемников в Триполи.

В январе президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о «российских наемниках» в Ливии, указав, что «если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

До этого, в декабре, президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасениях Анкары в связи с возможным столкновением турок с россиянами в Ливии.