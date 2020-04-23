 

Иностранцы могут работать в России без разрешений до 15 июня – МВД

23.04.2020, 9:35, Новости дня

Из-за введенных в России карантинных мер до 15 июня продлевается истекший срок всех документов, необходимых иностранцам для работы в РФ, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в интервью на сайте “МВД Медиа”

“Если иностранный гражданин прибыл на территорию России, неважно с какой целью въезда, он имеет право в этот период времени, с 15 марта по 15 июня, работать без разрешительных документов. Имеется различие только для граждан, прибывших в визовом и безвизовом порядке”, – разъяснила Казакова аспекты трудоустройства иностранцев в России.

Если иностранный гражданин прибыл в визовом порядке, то у работодателя должно быть ранее полученное разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Иностранцы, въехавшие в Россию в безвизовом порядке, имеют право работать без получения патента, пояснила глава ведомства.

В миграционной службе также отметили, что работодатели по-прежнему обязаны направлять в миграционные подразделения уведомления о приеме на работу и увольнении иностранцев. “Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу”, – пояснила Казакова.

По ее словам обычно в марте-апреле наблюдалось “двукратное увеличение оформления патентов”, но в текущем году притока сезонных рабочих не будет, “поэтому очень важно распределить имеющиеся трудовые ресурсы”.

Также Казакова сообщила, что за время действия ограничений, связанных с COVID-19, более 320 тысяч иностранных граждан обратились в миграционные подразделения МВД РФ для продления документов. Из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет, более 150 тысяч продлили патенты либо разрешение на работу и около 13 тысяч продлили визы.

18 апреля Владимир Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса. Согласно документу, с 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживание данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

 



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