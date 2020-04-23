В больнице в Люберцах коронавирус выявили у 60 медиков. Они пожаловались на руководство в ФСБ

23.04.2020, 9:35, Новости дня

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы пожаловались на руководство в ФСБ, МВД и Следственный комитет после того, как десятки медиков заразились коронавирусной инфекцией. По мнению авторов обращений, это произошло по вине администрации, сообщает РБК.

Медики направили жалобы на имя руководителей ФСБ, МВД и Следственного комитета. Под заявлениями подписались шестеро сотрудников неврологического отделения.

Авторы обращений указывают, что с 23 марта к ним из терапевтического отделения стали переводить пациентов с клинической картиной COVID-19. Они находились в отделении, пока не получили положительный тест на коронавирус. При этом в отделении не проводилась санобработка, у медиков до 17 апреля не было средств индивидуальной защиты. Из-за такого подхода могли заразиться не только работники, но и другие пациенты.

Коронавирус подтвердился у восьми сотрудников неврологического отделения. Всего, по словам авторов обращений, положительный тест сдали 52 сотрудника больницы.

В Минздраве Московской области заявили, что коронавирус был выявлен у 60 из 2900 сотрудников больницы. В министерстве добавили, что корпус больницы, где выявили очаг коронавируса, закрыт на дезинфекцию. Люди, которые контактировали с зараженными, находятся под медицинским наблюдением.

Медучреждения в России стали очагами распространения коронавирусной инфекции. Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы в больницах Красноярска, Владивостока, Екатеринбурга и других городов.

В России, по данным на 22 апреля, зарегистрировано 57,9 тысяч зараженных COVID-19.