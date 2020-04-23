 

Ведущие эксперты доказательной медицины соберутся на конференцию в Москве

23.04.2020, 9:31, Разное

18 апреля 2020 года в Москве пройдет конференция «Доказательная медицина в России: возможности для врачей и клиник». На конференции выступят ведущие эксперты российского медицинского сообщества: Павел Бранд, Федор Катасонов, Елена Мотова, Ярослав Ашихмин, Бадма Башанкаев и другие.

Участники обсудят тренды развития современной медицины, познакомятся с новейшими исследованиями, получат рекомендации по построению личного бренда и поиску достоверной и доказательной медицинской информации в интернете. Организаторы считают, что доказательная медицина – это лишь повод для встречи. Основными задачами конференции они считают образование  – именно поэтому для студентов и аспирантов медицинских вузов предусмотрены особые условия участия, и объединение единомышленников – по окончании мероприятия все зарегистрированные участники получат доступ в закрытый чат, где смогут продолжить общение. 

Конференция предназначена для врачей и студентов медицинских вузов. Подробнее о программе и условиях участия можно узнать здесь



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Ведущую роль в распространении COVID-19 играют люди, которые не знают, что инфицированы

26.03 / Audi представила раскраску для досуга на карантине

06.02 / Иван Ургант пришел на встречу с дизайнером Жаном-Полем Готье в трусах

14.03 / Диетолог Кавита Девган рассказала о помогающих быстрее выздороветь при гриппе специях

21.02 / Мнение: Принцесса из моего детства

11.02 / Мнение: Коротко по Сирии. 10.02.2020

11.02 / Наука: Анализ генома нового вируса амеб не нашел у него родственников

02.04 / Сводки с фронтов 2-й Нефтяной войны

20.02 / Наука: Биологи открыли 30 неизвестных видов рыб в «сумеречной зоне» Карибского моря

08.02 / Скандалы: Всех Захаровых не пересажаешь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска